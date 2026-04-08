Pathira Vasan Dushmantha Chameera

Indian Premier League
Delhi Capitals vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
209
GT
210
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
212
DC
189
Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals
Indian Premier League
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore
RCB
175
DC
179
Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
242
DC
195
Delhi Capitals vs Punjab Kings
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
264
PBKS
265
Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
75
RCB
77
Rajasthan Royals vs Delhi Capitals
Indian Premier League
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
RR
225
DC
224
Delhi Capitals vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
155
CSK
159
Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
142
KKR
147
Punjab Kings vs Delhi Capitals
Indian Premier League
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
PBKS
210
DC
216
Delhi Capitals vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
197
RR
193
Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
163
DC
203