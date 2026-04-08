Pathira Vasan Dushmantha Chameera

Pathira Vasan Dushmantha Chameera

bowler

Full name:Pathira Vasan Dushmantha Chameera
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast

Teams

2026 Teams

Delhi Capitals

Kandy Royals

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches1244524288109
Innings2143526982108
Overs337.0307.1186.2886.5567.4383.2
Balls------
Maidens2812084193
Runs132116581507352930733079
Wickets32505297102105
Avg41.2833.1628.9836.3830.1229.32
SR63.1836.8621.554.8533.3921.9
Eco3.915.398.083.975.418.03
BB954954
4w111423
5w110320
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches1244524288109
Innings212927474950
Not outs21112142723
Runs10422495236306197
Balls Faced342352111648474208
Avg5.4712.446.337.1513.97.29
SR30.463.6385.5836.4164.5594.71
Fours13168332115
Fifties000000
Sixies031057
Highest222924282924
Hundreds000000

Pathira Vasan Dushmantha Chameera Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Gujarat Titans

Delhi Capitals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

209

GT

GT

210

ResultChennai Super Kings vs Delhi Capitals

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

212

DC

DC

189

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

175

DC

DC

179

ResultSunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

242

DC

DC

195

ResultDelhi Capitals vs Punjab Kings

Delhi Capitals vs Punjab Kings

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

264

PBKS

PBKS

265

ResultDelhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

75

RCB

RCB

77

ResultRajasthan Royals vs Delhi Capitals

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

DC

DC

224

ResultDelhi Capitals vs Chennai Super Kings

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

155

CSK

CSK

159

ResultDelhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

142

KKR

KKR

147

ResultPunjab Kings vs Delhi Capitals

Punjab Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

210

DC

DC

216

ResultDelhi Capitals vs Rajasthan Royals

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

197

RR

RR

193

ResultKolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

163

DC

DC

203

T20 Lanka Premier League

Dushmantha Chameera News

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If you want to know more information about cricketer Dushmantha Chameera, here you will find all the information about the matches he has already played and the tournaments he is looking forward to participate in.

Watch, ICC T20 World Cup | Chameera pumped up after beating Phillips all ends up with absolute peach

Watch, ICC T20 World Cup | Chameera pumped up after beating Phillips all ends up with absolute peach

There is nothing worse than getting beaten for pace and Glenn Phillips was shell shocked during the T20 World Cup Super Eight game against Sri Lanka in Colombo. Pacer Dushmantha Chameera steamed through the New Zealand batter’s defence before rattling the timber to leave him in utter disbelief.

Dushmantha Chameera01:33 PM, 26 February, 2026

ICC T20 World Cup | New Zealand show Sri Lanka exit door with clinical 61-run win

Dushmantha Chameera11:42 AM, 28 November, 2025

Pakistan T20I Tri Series | Sri Lanka qualify for final with thrilling six-run win over Pakistan

Dushmantha Chameera03:53 PM, 27 November, 2025

Preview: Pakistan vs Sri Lanka | Pakistan keen to maintain unbeaten run in T20I series

Dushmantha Chameera03:02 PM, 27 November, 2025

AI Simulation, PAK vs SL | Pakistan knock Sri Lanka out of T20I Tri-Series with clinical win

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