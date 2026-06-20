H2h Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns T20 Major League Cricket 20.06.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
TEX

152

SAN
SAN

153

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

T20, Major League Cricket

SANSan Francisco Unicorns

148

TEXTexas Super Kings

147

T20, Major League Cricket

TEXTexas Super Kings

198

SANSan Francisco Unicorns

202