Squads Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns T20 Major League Cricket 20.06.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
TEX

152

SAN
SAN

153

Playing

TEX
TEX
SAN
SAN
First TeamSecond Team
Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Allen Finn

wicket keeper

Short Matt

all rounder

Kumar Milind

all rounder

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Ranjane Shubham

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

De Silva Amshi

no information yet

Azam Hammad

all rounder

Mohsin Mohammad

no information yet

Bench

TEX
TEX
SAN
SAN
First TeamSecond Team
Connolly Cooper

all rounder

Drysdale Juanoy

all rounder

Ganesh Saideep

no information yet

Patel Smit

wicket keeper

Savage Calvin

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

Tromp Joshua

no information yet