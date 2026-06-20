Squads Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns T20 Major League Cricket 20.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Mukkamalla Saiteja
batsman
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Rossouw Rilee
batsman
Allen Finn
wicket keeper
Du Plessis Faf
batsman
Short Matt
all rounder
Kumar Milind
all rounder
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Ranjane Shubham
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Khan Hassan
bowler
Ferreira Donovan
wicket keeper
Ashwin Ravichandran
all rounder
De Silva Amshi
no information yet
Azam Hammad
all rounder
Mohsin Mohammad
no information yet
Couch Brody L
bowler
Burger Nandre
bowler
Siddle Peter
bowler
Viljoen Hardus
bowler
Mudassar Ghulam
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Hosein Akeal
bowler
Bartlett Xavier
bowler
Lamba Abhimanyu
bowler
Connolly Cooper
all rounder
Maharaj Keshav
bowler
Drysdale Juanoy
all rounder
Milne Adam
bowler
Ganesh Saideep
no information yet
Patel Smit
wicket keeper
Gomel Aakarshit
batsman
Savage Calvin
all rounder
Hardie Aaron
all rounder
Tromp Joshua
no information yet
Ilyas Mohammad
bowler