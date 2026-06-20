Match details Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns T20 Major League Cricket 20.06.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
TEX

152

SAN
SAN

153

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:San Francisco Unicorns won the toss and opt to bat
Time:Saturday, June 20, 2026 08:30 PM (GMT+0)
Venue:AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Texas Super Kings Squad

PlayersMukkamalla Saiteja, Rossouw Rilee, Du Plessis Faf, Kumar Milind, Ranjane Shubham, Mulder Wiaan, Ferreira Donovan, De Silva Amshi, Mohsin Mohammad, Burger Nandre, Viljoen Hardus
BenchHosein Akeal, Lamba Abhimanyu, Maharaj Keshav, Milne Adam, Patel Smit, Savage Calvin, Tromp Joshua

San Francisco Unicorns Squad

PlayersPretorius Lhuan-dre, Allen Finn, Short Matt, Esterhuizen Connor, Krishnamurthi Sanjay Prasad, Khan Hassan, Ashwin Ravichandran, Azam Hammad, Couch Brody L, Siddle Peter, Mudassar Ghulam
BenchBartlett Xavier, Connolly Cooper, Drysdale Juanoy, Ganesh Saideep, Gomel Aakarshit, Hardie Aaron, Ilyas Mohammad, Immanuel Anirudh, Peake Oliver, Rauf Haris, Zia-ul-Haq

Venue Guide

StadiumAirHogs Stadium
CityGrand Prairie, TX
Capacity6000
Ends
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