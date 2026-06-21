Results Score Washington Freedom vs Mi New York T20 Major League Cricket 21.06.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Pollard Kieronall rounder
|100
|56
|11
|4
|178.57
|Bosch Corbinall rounder
|35
|14
|2
|3
|250
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Maxwell Glennall rounder
|4
|0
|37
|2
|9.25
|2
|0
|Netravalkar Saurabhbowler
|4
|0
|42
|1
|10.5
|2
|0
Latest Highlights
Read all highlights
19.6
2
Netravalkar to Pollard, 2 runs, review
19.5
4
Netravalkar to Pollard, 4 runs
19.4
4
Netravalkar to Pollard, 4 runs