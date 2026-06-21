Results Score Washington Freedom vs Mi New York T20 Major League Cricket 21.06.2026

T20George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
WAS

245

NEW
NEW

215

Best Players

batterRB4s6sSR
Pollard Kieronall rounder10056114178.57
Bosch Corbinall rounder351423250
bowlerOMRWECOWDNB
Maxwell Glennall rounder403729.2520
Netravalkar Saurabhbowler4042110.520

Latest Highlights

19.6
2

Netravalkar to Pollard, 2 runs, review

19.5
4

Netravalkar to Pollard, 4 runs

19.4
4

Netravalkar to Pollard, 4 runs

Read all highlights