Squads Washington Freedom vs Mi New York T20 Major League Cricket 21.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Owen Mitchell J
all rounder
De Kock Quinton
wicket keeper
Smith Steve
batsman
Patel Monank
wicket keeper
Chapman Mark
batsman
Pooran Nicholas
wicket keeper
Gous Andries
wicket keeper
Shepherd Romario
all rounder
Maxwell Glenn
all rounder
Anderson Corey
all rounder
Edwards Jack
batsman
Pollard Kieron
all rounder
Holland Ian
all rounder
Bosch Corbin
all rounder
Pienaar Obus
all rounder
Singh Tajinder
all rounder
Jansen Marco
all rounder
Kenjige Nosthush
bowler
Mehmood Asif
bowler
Ugarkar Rushil
all rounder
Netravalkar Saurabh
bowler
Boult Trent
bowler
Milantha Lahiru
wicket keeper
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Mukhtar
batsman
Ahmadzai Faisal Khan
all rounder
Aponso Amila
bowler
Chopra Agni
batsman
Chaudhary Nikhil
all rounder
de Villiers AB
wicket keeper
Dwarshuis Ben
bowler
Gayle Chris
batsman
Ferguson Lockie
bowler
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Mohammad Yasir Saeed
no information yet
Kohli Virat
batsman
Paradkar Abhishek
all rounder
Luus Tristan
bowler
Ravindra Rachin
all rounder
Patel Sunny
batsman