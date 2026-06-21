Squads Washington Freedom vs Mi New York T20 Major League Cricket 21.06.2026

T20George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
WAS

245

NEW
NEW

215

Playing

WAS
WAS
NEW
NEW
First TeamSecond Team
Owen Mitchell J

all rounder

De Kock Quinton

wicket keeper

Patel Monank

wicket keeper

Pooran Nicholas

wicket keeper

Gous Andries

wicket keeper

Shepherd Romario

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

Anderson Corey

all rounder

Pollard Kieron

all rounder

Holland Ian

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

Pienaar Obus

all rounder

Singh Tajinder

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Ugarkar Rushil

all rounder

Milantha Lahiru

wicket keeper

Bench

WAS
WAS
NEW
NEW
First TeamSecond Team
Chaudhary Nikhil

all rounder

de Villiers AB

wicket keeper

Mohammad Yasir Saeed

no information yet

Ravindra Rachin

all rounder