Kieron Adrian Pollard

Kieron Adrian Pollard

all rounder

Full name:Kieron Adrian Pollard
Nationality:Trinidad and Tobago
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Mi Cape Town

Mi Emirates

Mi New York

Trinbago Knight Riders

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches12310127167631
Innings826324109385
Overs379.1142.4135.1500.0954.5
Balls-----
Maidens401991
Runs2161118843627507857
Wickets55421496312
Avg39.2928.2831.1428.6425.18
SR41.3620.3857.9231.2518.36
Eco5.698.323.225.58.22
BB34554
4w01017
5w00110
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches12310127167631
Innings1138344151560
Not outs921214163
Runs270615691584364212277
Balls Faced28661161008160
Avg26.0125.337.7126.5830.92
SR94.41135.1400150.45
Fours1719400770
Fifties13671958
Sixies1359900821
Highest11975174119104
Hundreds30431

Kieron Adrian Pollard Schedule & Results

Major League Cricket

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

NEW

NEW

UpcomingMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SAN

SAN

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

SKN

SKN

TKR

TKR

UpcomingJamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

BAR

BAR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

GAW

GAW

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

ANT

ANT

UpcomingBarbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

TKR

TKR

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

TKR

TKR

Kieron Pollard News

View all

If you want to know right now what is Kieron Pollard's life, you can find out all the latest news about the cricketer, such as how he is training, what results he is showing on the field and which teams he is playing against.

Kieron Pollard Gives Honest Verdict on Hardik Pandya’s Captaincy

Kieron Pollard Gives Honest Verdict on Hardik Pandya’s Captaincy

Mumbai Indians once again finished among the bottom teams in the IPL. Hardik Pandya was unable to do his best as the captain of the team, as the five time champions failed to give their best. Recently, Kieron Pollard talked about Hardik Pandya's captaincy with the team and how it has gone.

Kieron Pollard02:06 PM, 15 May, 2026

IPL Hands Pollard 15% Match Fee Fine After PBKS Match

Kieron Pollard06:20 PM, 03 May, 2026

How Mumbai Indians Outsmarted Rivals to Sign Kieron Pollard

Kieron Pollard07:17 PM, 05 January, 2026

Watch, ILT20 | Naseem Shah and Kieron Pollard cross swords to ramp up high-octane summit clash

Kieron Pollard04:41 PM, 01 December, 2025

How Andre Russell Proved His Loyalty Just Like Kieron Pollard

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Jansen, Duan

Jansen, Duan

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

John, Figy

John, Figy

Carty, Keacy

Carty, Keacy

Seales, Jayden

Seales, Jayden

Behrendorff, Jason

Behrendorff, Jason

Potgieter, Delano

Potgieter, Delano