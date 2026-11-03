Squads Auckland Hearts vs Canterbury Magicians T20 Super Smash, Women 16.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Anderson Olivia
bowler
Anderson Kate
batsman
Armstrong Bella
bowler
Asmussen Sarah
bowler
Buchanan Elizabeth
batsman
Banks Melissa
bowler
Catton Prue
batsman
Chandler Kate
bowler
Down Lauren
batsman
Cox Natalie
batsman
Green Maddy
batsman
Dean Jodie
no information yet
Halliday Brooke
batsman
Gerken Abigale
batsman
Hucker Amie
all rounder
Hotton Abigail
bowler
Illing Bree
all rounder
Irewin Kate
batsman
Lambat Ayaan
no information yet
Loe Molly
bowler
Penfold Josie
all rounder
Prasad Darcy-Rose
no information yet
Penfold Molly
bowler
Sharp Izzy
all rounder
Match has not started yet