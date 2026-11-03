Squads Auckland Hearts vs Canterbury Magicians T20 Super Smash, Women 16.01.2027

T20

AUC
AUC
CAN
CAN

Playing

AUC
AUC
CAN
CAN
First TeamSecond Team
Dean Jodie

no information yet

Hucker Amie

all rounder

Illing Bree

all rounder

Lambat Ayaan

no information yet

Loe Molly

bowler

Penfold Josie

all rounder

Prasad Darcy-Rose

no information yet

Sharp Izzy

all rounder

Bench

AUC
AUC
CAN
CAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet