Squads Canterbury Magicians vs Northern Districts Women T20 Super Smash, Women 06.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Anderson Kate
batsman
Agafili Carol
batsman
Asmussen Sarah
bowler
Athapaththu Chamari
all rounder
Banks Melissa
bowler
Downes Marama
bowler
Chandler Kate
bowler
Gurrey Caitlin
wicket keeper
Cox Natalie
batsman
Kareem Yasmeen
no information yet
Dean Jodie
no information yet
Knight Kayley
bowler
Gerken Abigale
batsman
Lamplough Marina
all rounder
Hotton Abigail
bowler
Patel Nensi
bowler
Irewin Kate
batsman
Topp Holly
batsman
Loe Molly
bowler
Wakelin Tash
batsman
Prasad Darcy-Rose
no information yet
Watkin Jess
all rounder
Sharp Izzy
all rounder
Wolland Eve
batsman
Smith Lauren
bowler
Stalenberg Naomi
batsman
Sullivan Gabby
bowler
Tahuhu Lea
bowler
Match has not started yet