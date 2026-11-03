Squads Canterbury Magicians vs Northern Districts Women T20 Super Smash, Women 06.01.2027

T20

CAN
CAN
NOR
NOR

Playing

CAN
CAN
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Gurrey Caitlin

wicket keeper

Kareem Yasmeen

no information yet

Dean Jodie

no information yet

Lamplough Marina

all rounder

Topp Holly

batsman

Loe Molly

bowler

Prasad Darcy-Rose

no information yet

Watkin Jess

all rounder

Sharp Izzy

all rounder

Bench

CAN
CAN
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet