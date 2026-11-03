Squads Canterbury Magicians vs Wellington Blaze T20 Super Smash, Women 10.01.2027

T20

CAN
CAN
WEL
WEL

Playing

CAN
CAN
WEL
WEL
First TeamSecond Team
Baird Nicole

all rounder

Bryant Rachel

all rounder

Dean Jodie

no information yet

Hamilton Antonia

wicket keeper

Jetly Xara

all rounder

Kerr Amelia

all rounder

Kerr JM

bowler

Loe Molly

bowler

Mackinder Sam

all rounder

Prasad Darcy-Rose

no information yet

McFadyen Jess

wicket keeper

Sharp Izzy

all rounder

McKenzie Isla

no information yet

Perry Ellyse

all rounder

Ryan Hannah

no information yet

Sims Gemma

wicket keeper

Bench

CAN
CAN
WEL
WEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet