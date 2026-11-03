Squads Canterbury Magicians vs Wellington Blaze T20 Super Smash, Women 10.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Anderson Kate
batsman
Baird Nicole
all rounder
Asmussen Sarah
bowler
Bryant Rachel
all rounder
Banks Melissa
bowler
Burns Rebecca
batsman
Chandler Kate
bowler
Codyre Natasha Emma
batsman
Cox Natalie
batsman
Francis Hannah
bowler
Dean Jodie
no information yet
Hamilton Antonia
wicket keeper
Gerken Abigale
batsman
Jetly Xara
all rounder
Hotton Abigail
bowler
Kerr Amelia
all rounder
Irewin Kate
batsman
Kerr JM
bowler
Loe Molly
bowler
Mackinder Sam
all rounder
Prasad Darcy-Rose
no information yet
McFadyen Jess
wicket keeper
Sharp Izzy
all rounder
McKenzie Isla
no information yet
Smith Lauren
bowler
Perry Ellyse
all rounder
Stalenberg Naomi
batsman
Plimmer Georgia Ellen
batsman
Sullivan Gabby
bowler
Ryan Hannah
no information yet
Tahuhu Lea
bowler
Sims Gemma
wicket keeper
Match has not started yet