Squads Northern Districts Women vs Central Hinds T20 Super Smash, Women 29.12.2026

T20

NOR
NOR
CEN
CEN

Playing

NOR
NOR
CEN
CEN
First TeamSecond Team
Bartlett Ocean

all rounder

Gurrey Caitlin

wicket keeper

Devonshire Flora

all rounder

Kareem Yasmeen

no information yet

Foreman Grace

no information yet

Gaging Kate

wicket keeper

Lamplough Marina

all rounder

Topp Holly

batsman

Watkin Jess

all rounder

Bench

NOR
NOR
CEN
CEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet