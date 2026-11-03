Squads Northern Districts Women vs Central Hinds T20 Super Smash, Women 29.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agafili Carol
batsman
Apperley Aniela
batsman
Athapaththu Chamari
all rounder
Atkinson Georgia
bowler
Downes Marama
bowler
Bartlett Ocean
all rounder
Gurrey Caitlin
wicket keeper
Devonshire Flora
all rounder
Kareem Yasmeen
no information yet
Foreman Grace
no information yet
Knight Kayley
bowler
Gaging Kate
wicket keeper
Lamplough Marina
all rounder
Green Claudia
bowler
Patel Nensi
bowler
Kumar Ashtuti
bowler
Topp Holly
batsman
Mair Rosemary
bowler
Wakelin Tash
batsman
McLeod Emma
batsman
Watkin Jess
all rounder
Ogden Jessica Brooke
all rounder
Wolland Eve
batsman
Pedersen Cate
batsman
Match has not started yet