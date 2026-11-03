Squads Wellington Blaze vs Canterbury Magicians T20 Super Smash, Women 20.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Baird Nicole
all rounder
Anderson Kate
batsman
Bryant Rachel
all rounder
Asmussen Sarah
bowler
Burns Rebecca
batsman
Banks Melissa
bowler
Codyre Natasha Emma
batsman
Chandler Kate
bowler
Francis Hannah
bowler
Cox Natalie
batsman
Hamilton Antonia
wicket keeper
Dean Jodie
no information yet
Jetly Xara
all rounder
Gerken Abigale
batsman
Kerr Amelia
all rounder
Hotton Abigail
bowler
Kerr JM
bowler
Irewin Kate
batsman
Mackinder Sam
all rounder
Loe Molly
bowler
McFadyen Jess
wicket keeper
Prasad Darcy-Rose
no information yet
McKenzie Isla
no information yet
Sharp Izzy
all rounder
Perry Ellyse
all rounder
Smith Lauren
bowler
Plimmer Georgia Ellen
batsman
Stalenberg Naomi
batsman
Ryan Hannah
no information yet
Sullivan Gabby
bowler
Sims Gemma
wicket keeper
Tahuhu Lea
bowler
Match has not started yet