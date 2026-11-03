Squads Wellington Blaze vs Canterbury Magicians T20 Super Smash, Women 20.01.2027

T20

WEL
WEL
CAN
CAN

Playing

WEL
WEL
CAN
CAN
First TeamSecond Team
Baird Nicole

all rounder

Bryant Rachel

all rounder

Hamilton Antonia

wicket keeper

Dean Jodie

no information yet

Jetly Xara

all rounder

Kerr Amelia

all rounder

Kerr JM

bowler

Mackinder Sam

all rounder

Loe Molly

bowler

McFadyen Jess

wicket keeper

Prasad Darcy-Rose

no information yet

McKenzie Isla

no information yet

Sharp Izzy

all rounder

Perry Ellyse

all rounder

Ryan Hannah

no information yet

Sims Gemma

wicket keeper

Bench

WEL
WEL
CAN
CAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet