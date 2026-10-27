Squads Bengal vs Rajasthan Royals T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

BEN
BEN
RR
RR

Playing

BEN
BEN
RR
RR
First TeamSecond Team
Ahmed Shahbaz

all rounder

Bal Suvankar

wicket keeper

Chaudhary Saksham

no information yet

Das Sandipan

all rounder

Gandhi Shakir Habib

wicket keeper

Kaif MD

all rounder

Lal Karan

all rounder

Maity Kaushik

all rounder

Pan Agniv

wicket keeper

Paul Ankur

batsman

Porel Abhishek

wicket keeper

Purohit Aditya

no information yet

Sarkar Subham

all rounder

Bench

BEN
BEN
RR
RR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet