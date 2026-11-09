Squads Rajasthan vs Uttar Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Choudhary Aniket
bowler
Chikara Swastik
batsman
Garhwal Aditya
all rounder
Dayal Yash
bowler
Garhwal Shubham
batsman
Dhankar Jasmer
bowler
Gupta Arjit
batsman
Goswami Abhishek
batsman
Khan Salman Faruk
batsman
Jurel Dhruv
wicket keeper
Lomror Mahipal
all rounder
Kaushik Madhav
batsman
Rathore Kunal Singh Ajay
wicket keeper
Khan Mohsin
bowler
Suthar Manav
bowler
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Match has not started yet