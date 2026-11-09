Squads Rajasthan vs Uttar Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

RAJ
RAJ
UTP
UTP

Playing

RAJ
RAJ
UTP
UTP
First TeamSecond Team
Garhwal Aditya

all rounder

Jurel Dhruv

wicket keeper

Lomror Mahipal

all rounder

Bench

RAJ
RAJ
UTP
UTP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet