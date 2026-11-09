Match details Rajasthan vs Uttar Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

RAJ
RAJ
UTP
UTP

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Saturday, November 14, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, November 14, 2026 08:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Rajasthan Squad

PlayersChoudhary Aniket, Garhwal Aditya, Garhwal Shubham, Gupta Arjit, Khan Salman Faruk, Lomror Mahipal, Rathore Kunal Singh Ajay, Suthar Manav
Benchno information yet

Uttar Pradesh Squad

PlayersChikara Swastik, Dayal Yash, Dhankar Jasmer, Goswami Abhishek, Jurel Dhruv, Kaushik Madhav, Khan Mohsin, Kumar Bhuvneshwar, Rai Atal Bihari Vipin, Rana Nitish, Rizvi Sameer, Sharma Karan, Singh Rinku, Singh Shiva, Tyagi Kartik, Veer Prashant, Yadav Aaradhya, Yadav Prince
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet