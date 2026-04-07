Dhruv Chand Jurel

Dhruv Chand Jurel

wicket keeper

Full name:Dhruv Chand Jurel
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Date of Birth (Age):January 21, 2001 (22)
Zodiac Sign:Aquarius
Height:173 cm
Hometown:Uttar Pradesh, India
Jersey Number:21
Batting Style:Right Handed Bat
Social Media:Twitter, Instagram, Facebook

Teams

2026 Teams

India

Rajasthan Royals

Uttar Pradesh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches12516
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches12516
Innings16314
Not outs214
Runs65831180
Balls Faced110227127
Avg4715.518
SR59.7114.81141.73
Fours86211
Fifties300
Sixies5210
Highest2492134
Hundreds100

Dhruv Chand Jurel Schedule & Results

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Mumbai Indians

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

150

MI

MI

123

ResultRajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

202

RCB

RCB

201

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

216

RR

RR

159

ResultKolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

161

RR

RR

155

ResultLucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Ekana Stadium, Lucknow

LSG

LSG

119

RR

RR

159

ResultRajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

228

SRH

SRH

229

ResultPunjab Kings vs Rajasthan Royals

Punjab Kings vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

222

RR

RR

228

ResultRajasthan Royals vs Delhi Capitals

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

DC

DC

224

ResultRajasthan Royals vs Gujarat Titans

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

152

GT

GT

229

ResultDelhi Capitals vs Rajasthan Royals

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

197

RR

RR

193

ResultRajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

LSG

LSG

220

ResultMumbai Indians vs Rajasthan Royals

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

175

RR

RR

205

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

196

RR

RR

243

ResultGujarat Titans vs Rajasthan Royals

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad

GT

GT

219

RR

RR

214

T20 Series Zimbabwe vs India

UpcomingZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

IND

IND

UpcomingZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

IND

IND

UpcomingZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

IND

IND

Dhruv Jurel News

View all

It will take you a few minutes to get to know Dhruv Jurel as we have gathered all the latest news about him in one place, what matches he is planning to play in, what helps him to set records on the cricket field.

India A Skipper Dhruv Jurel Leads from the Front Yet Again

India A Skipper Dhruv Jurel Leads from the Front Yet Again

Dhruv Jurel is just showing ways through which one will be able to lead his team from the front. When India is struggling in Tests, Jurel continues to do well for the A team. Recently against Sri Lanka A, he went on to bring up yet another century for the team.

Dhruv Jurel03:50 PM, 26 May, 2026

Vaibhav Sooryavanshi Continues His Rise with Red Bull Cricket Challenge Feature

Dhruv Jurel05:04 PM, 20 April, 2026

Did Ashwin Just Compare Karthik Ahead of Dhoni? Debate Erupts

Dhruv Jurel07:06 PM, 11 April, 2026

Is Sooryavanshi’s Batting Leaving Even Bhuvi and Jurel Without Answers?

Dhruv Jurel01:52 PM, 24 November, 2025

Why Selectors Ignored Sanju Samson Even With a 50+ ODI Average

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Sran, Barinder

Sran, Barinder

Jangra, Mohit

Jangra, Mohit

Jadeja, Ravindra

Jadeja, Ravindra

Khan, Musheer

Khan, Musheer

Mahajan, Innesh

Mahajan, Innesh

Mavi, Shivam

Mavi, Shivam

Tiwari, Naman

Tiwari, Naman

Nagwaswalla, Arzan Rohinton

Nagwaswalla, Arzan Rohinton

Panchal, Priyank Kirit

Panchal, Priyank Kirit