Results Score The Blaze vs Lancashire Thunder T20 T20 Blast, Women 07.06.2026

T20

BLA
BLA

135

LAT
LAT

120

Best Players

batterRB4s6sSR
Threlkeld Elliewicket keeper493650136.11
Lanning Megbatsman211530140
bowlerOMRWECOWDNB
Knott Charliall rounder411744.2500
Ballinger Gracebowler402626.520

Latest Highlights

19.1
W

Elwiss to Weerappuli, appeal, wicket (caught - Weerappuli)

18.6
1

Ballinger to Weerappuli, bye

18.5
1

Ballinger to Potts, 1 run

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