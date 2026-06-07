Results Score The Blaze vs Lancashire Thunder T20 T20 Blast, Women 07.06.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Threlkeld Elliewicket keeper
|49
|36
|5
|0
|136.11
|Lanning Megbatsman
|21
|15
|3
|0
|140
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Knott Charliall rounder
|4
|1
|17
|4
|4.25
|0
|0
|Ballinger Gracebowler
|4
|0
|26
|2
|6.5
|2
|0
Latest Highlights
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19.1
W
Elwiss to Weerappuli, appeal, wicket (caught - Weerappuli)
18.6
1
Ballinger to Weerappuli, bye
18.5
1
Ballinger to Potts, 1 run