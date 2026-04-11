Eleanor Threlkeld

Eleanor Threlkeld

wicket keeper

Full name:Eleanor Threlkeld
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Lancashire Thunder Women

Trent Rockets Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches32
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches32
Innings27
Not outs4
Runs290
Balls Faced305
Avg12.6
SR95.08
Fours29
Fifties2
Sixies4
Highest53
Hundreds0

Eleanor Threlkeld Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Harman, Nancy

Harman, Nancy

King, Alana

King, Alana

Graves, Teresa

Graves, Teresa

Wraith, Natasha

Wraith, Natasha

Johnson, Sammy-Jo

Johnson, Sammy-Jo

Potts, Grace

Potts, Grace

Groves, Josie

Groves, Josie

du Preez, Mignon

du Preez, Mignon