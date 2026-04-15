Grace Ballinger

Grace Ballinger

bowler

Full name:Grace Ballinger
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Sunrisers Leeds Women

The Blaze Women

Grace Ballinger Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Atapattu, Chamari

Atapattu, Chamari

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Campbell, Ami

Campbell, Ami

Knowling-Davies, Rhiannon

Knowling-Davies, Rhiannon

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy

Armitage, Hollie

Armitage, Hollie

Graves, Teresa

Graves, Teresa

Russell, Liz

Russell, Liz

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah