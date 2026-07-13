Match details Estonia vs Turkiye T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 13.07.2026

T20i

EST
EST

118

TUR
TUR

117

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
Date:Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
Toss:Turkiye won the toss and opt to bat
Time:Monday, July 13, 2026 01:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Estonia Squad

PlayersKhan Habib, Chauhan Sahil, Amjad Arslan, Masud Bilal, Ali Zeeshan, Aggarwal Harri, Sekaran Rudesh, Panwar Aditya, Paul Aditya Savio, Shuvo Ashraful, Vislapuu Kalle
BenchAggarwal Rohan, Gooch Steffan, Pattenden Henri

Turkiye Squad

PlayersLodhi Abdullah Khan, Turkmen Ali, Elec Ishak, Ataullah Mohammad Ilyas, Yilmaz Murat, Balkis Mustafa, Khan Muhammad Fahad, Ozturk Mecit, Burak Emir Serdar, Dalyan Kursad, Filiz Mertcan, Tuskan Furkan
BenchDonmez Mertcan, Kutuk Omer

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet