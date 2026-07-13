Match details Estonia vs Turkiye T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 13.07.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
|Date:
|Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
|Toss:
|Turkiye won the toss and opt to bat
|Time:
|Monday, July 13, 2026 01:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Estonia Squad
|Players
|Khan Habib, Chauhan Sahil, Amjad Arslan, Masud Bilal, Ali Zeeshan, Aggarwal Harri, Sekaran Rudesh, Panwar Aditya, Paul Aditya Savio, Shuvo Ashraful, Vislapuu Kalle
|Bench
|Aggarwal Rohan, Gooch Steffan, Pattenden Henri
Turkiye Squad
|Players
|Lodhi Abdullah Khan, Turkmen Ali, Elec Ishak, Ataullah Mohammad Ilyas, Yilmaz Murat, Balkis Mustafa, Khan Muhammad Fahad, Ozturk Mecit, Burak Emir Serdar, Dalyan Kursad, Filiz Mertcan, Tuskan Furkan
|Bench
|Donmez Mertcan, Kutuk Omer
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet