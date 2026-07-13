Squads Estonia vs Turkiye T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 13.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Khan Habib
all rounder
Lodhi Abdullah Khan
batsman
Chauhan Sahil
batsman
Turkmen Ali
all rounder
Amjad Arslan
all rounder
Elec Ishak
batsman
Masud Bilal
bowler
Ataullah Mohammad Ilyas
batsman
Ali Zeeshan
batsman
Yilmaz Murat
all rounder
Aggarwal Harri
no information yet
Balkis Mustafa
no information yet
Sekaran Rudesh
no information yet
Khan Muhammad Fahad
batsman
Panwar Aditya
all rounder
Ozturk Mecit
bowler
Paul Aditya Savio
batsman
Burak Emir Serdar
no information yet
Shuvo Ashraful
bowler
Dalyan Kursad
no information yet
Vislapuu Kalle
bowler
Filiz Mertcan
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Aggarwal Rohan
no information yet
Donmez Mertcan
no information yet
Gooch Steffan
wicket keeper
Kutuk Omer
no information yet
Pattenden Henri
no information yet