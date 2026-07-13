Squads Estonia vs Turkiye T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 13.07.2026

T20i

EST
EST

118

TUR
TUR

117

Playing

EST
EST
TUR
TUR
First TeamSecond Team
Khan Habib

all rounder

Turkmen Ali

all rounder

Amjad Arslan

all rounder

Elec Ishak

batsman

Yilmaz Murat

all rounder

Aggarwal Harri

no information yet

Balkis Mustafa

no information yet

Sekaran Rudesh

no information yet

Panwar Aditya

all rounder

Burak Emir Serdar

no information yet

Dalyan Kursad

no information yet

Filiz Mertcan

no information yet

Bench

EST
EST
TUR
TUR
First TeamSecond Team
Aggarwal Rohan

no information yet

Donmez Mertcan

no information yet

Gooch Steffan

wicket keeper

Kutuk Omer

no information yet

Pattenden Henri

no information yet