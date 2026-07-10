Squads Hungary vs Estonia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 10.07.2026

T20i

HUN
HUN

132

EST
EST

126

Playing

HUN
HUN
EST
EST
First TeamSecond Team
Khan Habib

all rounder

Gooch Steffan

wicket keeper

Bhaiji Maaz

wicket keeper

Amjad Arslan

all rounder

Nawaz Ali

no information yet

Aggarwal Harri

no information yet

Panwar Aditya

all rounder

Pattenden Henri

no information yet

Bench

HUN
HUN
EST
EST
First TeamSecond Team
Ainsworth Matthew

no information yet

Aggarwal Rohan

no information yet

Ainsworth Robert

no information yet

Sekaran Rudesh

no information yet