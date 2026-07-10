Squads Hungary vs Estonia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 10.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ravindran Vinoth
batsman
Khan Habib
all rounder
Zahir Mohammed
batsman
Gooch Steffan
wicket keeper
Soban Muhammad
batsman
Chauhan Sahil
batsman
Bhaiji Maaz
wicket keeper
Amjad Arslan
all rounder
Ahmed Kasir
batsman
Masud Bilal
bowler
Wahid Kamran
bowler
Ali Zeeshan
batsman
Nawaz Ali
no information yet
Paul Aditya Savio
batsman
Jacob Amal
bowler
Aggarwal Harri
no information yet
Mohandas Sandeep
bowler
Panwar Aditya
all rounder
Marosy Zoltan Thomas
bowler
Pattenden Henri
no information yet
Muhammad Saqlain
bowler
Shuvo Ashraful
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ainsworth Matthew
no information yet
Aggarwal Rohan
no information yet
Ainsworth Robert
no information yet
Sekaran Rudesh
no information yet
Ghani Muhammad Abbas
batsman
Vislapuu Kalle
bowler