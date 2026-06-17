Results Score South Africa vs Pakistan T20i ICC T20 World Cup, Women 17.06.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Dercksen Anneriebatsman
|52
|35
|7
|2
|148.57
|de Klerk Nadineall rounder
|37
|28
|6
|0
|132.14
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Sandhu Nashrabowler
|4
|0
|28
|1
|7
|0
|0
|Hassan Tubabowler
|4
|0
|28
|2
|7
|1
|0
Latest Highlights
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16.6
1w
Wide. On leg stump. Khaka goes back but misses while trying a leg glance
16.5
W
OUT! Fatima Sana Khan breaks through! Short of a length, outside off stump. De Klerk goes back and edges, and is caught by Muneeba Ali
16.4
1
Fatima Sana Khan pitches one up, pitching outside off. Ismail pushes forward and drives down the ground for 1 run.