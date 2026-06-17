Results Score South Africa vs Pakistan T20i ICC T20 World Cup, Women 17.06.2026

T20iEdgbaston Cricket Ground, Birmingham
RSA
RSA

127

PAK
PAK

126

Best Players

batterRB4s6sSR
Dercksen Anneriebatsman523572148.57
de Klerk Nadineall rounder372860132.14
bowlerOMRWECOWDNB
Sandhu Nashrabowler40281700
Hassan Tubabowler40282710

Latest Highlights

16.6
1w

Wide. On leg stump. Khaka goes back but misses while trying a leg glance

16.5
W

OUT! Fatima Sana Khan breaks through! Short of a length, outside off stump. De Klerk goes back and edges, and is caught by Muneeba Ali

16.4
1

Fatima Sana Khan pitches one up, pitching outside off. Ismail pushes forward and drives down the ground for 1 run.

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