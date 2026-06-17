Squads South Africa vs Pakistan T20i ICC T20 World Cup, Women 17.06.2026

T20iEdgbaston Cricket Ground, Birmingham
RSA
RSA

127

PAK
PAK

126

Playing

RSA
RSA
PAK
PAK
First TeamSecond Team
Luus Sune

all rounder

Ali Siddiqi Muneeba

wicket keeper

Feroza Gull

wicket keeper

de Klerk Nadine

all rounder

Javed Iram

batsman

Kapp Marizanne

all rounder

Tryon Chloe

all rounder

Riaz Aliya

all rounder

Reyneke Kayla

all rounder

Sana Fatima

all rounder

Jafta Sinalo

wicket keeper

Bench

RSA
RSA
PAK
PAK
First TeamSecond Team
Meso Karabo

wicket keeper

Jabeen Saira

no information yet

van Niekerk Dane

all rounder

Rubab Tasmia

no information yet