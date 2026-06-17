Squads South Africa vs Pakistan T20i ICC T20 World Cup, Women 17.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Luus Sune
all rounder
Ali Siddiqi Muneeba
wicket keeper
Wolvaardt Laura
batsman
Feroza Gull
wicket keeper
Dercksen Annerie
batsman
Zafar Ayesha
batsman
de Klerk Nadine
all rounder
Javed Iram
batsman
Kapp Marizanne
all rounder
Pervaiz Natalia
bowler
Tryon Chloe
all rounder
Riaz Aliya
all rounder
Reyneke Kayla
all rounder
Sana Fatima
all rounder
Jafta Sinalo
wicket keeper
Shamim Rameen
bowler
Ismail Shabnim
bowler
Hassan Tuba
bowler
Khaka Ayabonga
bowler
Sandhu Nashra
bowler
Mlaba Nonkululeko
bowler
Iqbal Sadia
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Brits Tazmin
batsman
Baig Diana
bowler
Meso Karabo
wicket keeper
Fatima Eyman
batsman
Jabeen Saira
no information yet
van Niekerk Dane
all rounder
Rubab Tasmia
no information yet