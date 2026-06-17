Match details South Africa vs Pakistan T20i ICC T20 World Cup, Women 17.06.2026
Match Info
|Match:
|ICC T20 World Cup, Women 2026
|Date:
|Friday, June 12, 2026 - Sunday, July 05, 2026
|Toss:
|Pakistan won the toss and opt to bat
|Time:
|Wednesday, June 17, 2026 05:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|Edgbaston Cricket Ground, Birmingham, England
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
South Africa Squad
Pakistan Squad
|Players
|Ali Siddiqi Muneeba, Feroza Gull, Zafar Ayesha, Javed Iram, Pervaiz Natalia, Riaz Aliya, Sana Fatima, Shamim Rameen, Hassan Tuba, Sandhu Nashra, Iqbal Sadia
|Bench
|Baig Diana, Fatima Eyman, Jabeen Saira, Rubab Tasmia
Venue Guide
|Stadium
|Edgbaston Cricket Ground
|City
|Birmingham
|Capacity
|25000
|Ends
|Birmingham End
|Hosts to
|Pavilion End