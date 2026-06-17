Match details South Africa vs Pakistan T20i ICC T20 World Cup, Women 17.06.2026

T20iEdgbaston Cricket Ground, Birmingham
RSA
RSA

127

PAK
PAK

126

Match Info

Match:ICC T20 World Cup, Women 2026
Date:Friday, June 12, 2026 - Sunday, July 05, 2026
Toss:Pakistan won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, June 17, 2026 05:30 PM (GMT+0)
Venue:Edgbaston Cricket Ground, Birmingham, England
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

South Africa Squad

PlayersLuus Sune, Wolvaardt Laura, Dercksen Annerie, de Klerk Nadine, Kapp Marizanne, Tryon Chloe, Reyneke Kayla, Jafta Sinalo, Ismail Shabnim, Khaka Ayabonga, Mlaba Nonkululeko
BenchBrits Tazmin, Meso Karabo, Sekhukhune Tumi Sphindile, van Niekerk Dane

Pakistan Squad

PlayersAli Siddiqi Muneeba, Feroza Gull, Zafar Ayesha, Javed Iram, Pervaiz Natalia, Riaz Aliya, Sana Fatima, Shamim Rameen, Hassan Tuba, Sandhu Nashra, Iqbal Sadia
BenchBaig Diana, Fatima Eyman, Jabeen Saira, Rubab Tasmia

Venue Guide

StadiumEdgbaston Cricket Ground
CityBirmingham
Capacity25000
EndsBirmingham End
Hosts toPavilion End