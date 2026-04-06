Steven Peter Devereux Smith

Steven Peter Devereux Smith

batsman

Full name:Steven Peter Devereux Smith
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Australia

Multan Sultans

New South Wales Blues

Sussex

Sydney Sixers

Washington Freedom

Welsh Fire

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches10214563164194240
Innings6240171326952
Overs245.0179.248.3894.1338.2137.2
Balls------
Maidens281110381
Runs1008971377371918401056
Wickets192817724754
Avg53.0534.6722.1751.6539.1419.55
SR77.3638.4217.1174.5143.1915.25
Eco4.115.417.774.155.437.68
BB433834
4w000202
5w000100
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches10214563164194240
Innings18112951283176211
Not outs221511322745
Runs9320505410081394270735150
Balls Faced1729257658052524080024036
Avg58.6144.3325.255.5447.4631.02
SR53.8987.66125.2155.2388.39127.6
Fours1026446851599600443
Fifties39304604422
Sixies52492410196133
Highest23916490239164125
Hundreds3212048153

Steven Peter Devereux Smith Schedule & Results

Pakistan Super League

County Championship

Major League Cricket

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultWashington Freedom vs Texas Super Kings

Washington Freedom vs Texas Super Kings

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

187

TEX

TEX

185

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultLos Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

108

WAS

WAS

110

ResultWashington Freedom vs San Francisco Unicorns

Washington Freedom vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

(7 ov.) 40/3

SAN

SAN

126

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

WAS

WAS

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

One-Day Cup

The Hundred

ODI Series South Africa vs Australia

UpcomingSouth Africa vs Australia

South Africa vs Australia

ODI Series South Africa vs Australia

Kingsmead Cricket Ground, Durban

SA

SA

AUS

AUS

UpcomingSouth Africa vs Australia

South Africa vs Australia

ODI Series South Africa vs Australia

The Wanderers Stadium, Johannesburg

SA

SA

AUS

AUS

UpcomingSouth Africa vs Australia

South Africa vs Australia

ODI Series South Africa vs Australia

Senwes Park, Potchefstroom

SA

SA

AUS

AUS

Another Players

Rauf, Haris

Rauf, Haris

Green, Chris

Green, Chris

Gowda, Sujith

Gowda, Sujith

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Hatcher, Liam

Hatcher, Liam

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Peirson, Jimmy

Peirson, Jimmy

Clark, Tom

Clark, Tom

Doddrell, Liam

Doddrell, Liam

Akram, Faisal

Akram, Faisal