Qatar Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Qatar

Khan, Kamran

Qatar

Rizlan, Mohammad

Qatar

Tanveer, Muhammad

Qatar

Ibrahim, Zaheer

Qatar

Veetil, Valeed

Qatar

Withanage, Sandun Chamara

Qatar

Amir, Uzair

Qatar

Mohammed Baig, Mirza

Qatar

Rathod, Himanshu

Qatar

Mirza, Adnan

Qatar

Arshad, Saqlain

Qatar

Khan, Jassim

Qatar

Kunjiraman, Bipinkumar

Qatar

Tameem, Syed

Qatar

Sajjad, Tamoor

Qatar

Borham, Asad

Qatar

Farooq, Amir

Qatar

Theruvath Hassainar, Rifayi

Qatar

Ali, Shakir

Qatar

Ganesh, Arumuga

Qatar

Zaman, Muhammad

Qatar

Kassim, Shakkir

Qatar

Jacob, Christeena

Qatar

Akhtar, Roheed

Qatar

Abdulaziz, Amna

Qatar

Jacob, Maria Theresa

Qatar

Maria Louis, Daniel Archer

Qatar

Uddin, Arif Nasir

Qatar

Ali, Zubair

Qatar

Azam, Shariq

Qatar

Munir, Shariq

Qatar