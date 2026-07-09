Match details Zimbabwe vs Bangladesh Odi ODI Series Zimbabwe vs Bangladesh 09.07.2026

Odi

ZIM
ZIM

247

BAN
BAN

234

Match Info

Match:ODI Series Zimbabwe vs Bangladesh 2026
Date:Monday, July 06, 2026 - Saturday, July 11, 2026
Toss:Bangladesh won the toss and opt to bat
Time:Thursday, July 09, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Zimbabwe Squad

PlayersCurran Ben, Bennet Brian, Kaia Innocent, Ervine Craig, Raza Sikandar, Madhevere Wesley, Madande Clive, Evans Brad, Nyamhuri Newman Takudzwa, Ngarava Richard, Muzarabani Blessing
BenchBurl Ryan, Marumani Tadiwanashe, Masakadza Wellington, Masuku Ernest

Bangladesh Squad

PlayersHasan Tanzid, Sarkar Soumya, Shanto Najmul Hossain, Hasan Sohan Nurul, Hridoy Towhid, Miraz Mehidy Hasan, Hossain Mosaddek, Hossain Rishad, Ahmed Taskin, Islam Shoriful, Rana Nahid
BenchDas Liton, Hassan Saif, Islam Tanvir, Rahman Mustafizur

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet