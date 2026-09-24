T20 Asian Games
Japan vs Afghanistan
T20 Asian Games
Korogi Sports Park
JAP
81
AFG
129
Afghanistan vs Nepal
T20 Asian Games
Korogi Sports Park in Nisshin
AFG
NEP
batsman
|Full name:
|Imran Mir
|Nationality:
|Afghanistan
|Batting style:
|right handed batsman
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|21
|4
|Innings
|6
|3
|0
|Overs
|17.0
|10.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|0
|0
|Runs
|65
|60
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|3.82
|6
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|21
|4
|Innings
|46
|20
|4
|Not outs
|1
|1
|0
|Runs
|1696
|611
|56
|Balls Faced
|2520
|764
|57
|Avg
|37.68
|32.15
|14
|SR
|67.3
|79.97
|98.24
|Fours
|257
|70
|7
|Fifties
|8
|1
|0
|Sixies
|8
|5
|0
|Highest
|170
|122
|26
|Hundreds
|5
|2
|0
T20 Asian Games
Korogi Sports Park
JAP
81
AFG
129
T20 Asian Games
Korogi Sports Park in Nisshin
AFG
NEP