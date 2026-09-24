Imran Mir

Imran Mir

batsman

Full name:Imran Mir
Nationality:Afghanistan
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Afghanistan

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches25214
Innings630
Overs17.010.00
Balls---
Maidens200
Runs65600
Wickets000
Avg000
SR000
Eco3.8260
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches25214
Innings46204
Not outs110
Runs169661156
Balls Faced252076457
Avg37.6832.1514
SR67.379.9798.24
Fours257707
Fifties810
Sixies850
Highest17012226
Hundreds520

Imran Mir Schedule & Results

T20 Asian Games

ResultJapan vs Afghanistan

Japan vs Afghanistan

T20 Asian Games

Korogi Sports Park

JAP

JAP

81

AFG

AFG

129

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Afghanistan vs Nepal

T20 Asian Games

Korogi Sports Park in Nisshin

AFG

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NEP

NEP

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