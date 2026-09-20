Squads India vs Afghanistan T20i T20 Asian Games 28.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bishnoi Ravi
bowler
Ahmad Qais
bowler
Bumrah Jasprit
bowler
Ahmadzai Abdullah
no information yet
Dube Shivam
all rounder
Akbari Zubaid
batsman
Iyer Shreyas
batsman
Akram Mohammad
bowler
Kishan Ishan
wicket keeper
Alam Ismat
bowler
Nigam Vipraj
all rounder
Ali Noor
batsman
Patel Axar
all rounder
Ashraf Sharafuddin
all rounder
Samson Sanju
wicket keeper
Atal Sediqullah
batsman
Sharma Abhishek
all rounder
Dawoodzai Faridoon
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Eisakhel Hassan
batsman
Sundar Washington
all rounder
Farmanullah
bowler
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Gul Arab
bowler
Thakur Yash
bowler
Imran
batsman
Varma Tilak
batsman
Ishaq Mohammad
no information yet
Match has not started yet