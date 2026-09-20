Squads India vs Afghanistan T20i T20 Asian Games 28.09.2026

T20i

IND
IND
AFG
AFG

Playing

IND
IND
AFG
AFG
First TeamSecond Team
Ahmadzai Abdullah

no information yet

Dube Shivam

all rounder

Kishan Ishan

wicket keeper

Nigam Vipraj

all rounder

Ali Noor

batsman

Patel Axar

all rounder

Samson Sanju

wicket keeper

Sharma Abhishek

all rounder

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Gul Arab

bowler

Imran

batsman

Ishaq Mohammad

no information yet

Bench

IND
IND
AFG
AFG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet