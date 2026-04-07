Reece James William Topley

Reece James William Topley

bowler

Full name:Reece James William Topley
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm fast medium

Teams

2026 Teams

England

Joburg Super Kings

Mumbai Indians

Southern Brave

Surrey

Sylhet Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches26224671128
Innings26227671125
Overs195.278.11322.0544.3447.1
Balls-----
Maidens150273242
Runs1019649438229753631
Wickets3822163115170
Avg26.8129.526.8825.8621.35
SR30.8421.3148.6628.415.78
Eco5.218.33.315.468.12
BB631164
4w10595
5w10810
10w00200

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches26224671128
Innings127542429
Not outs95221621
Runs19131326675
Balls Faced611664213488
Avg6.336.54.128.259.37
SR31.1481.2520.5649.2585.22
Fours011446
Fifties00000
Sixies10022
Highest69161914
Hundreds00000

Reece James William Topley Schedule & Results

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Mumbai Indians

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

150

MI

MI

123

ResultMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

222

RCB

RCB

240

County Championship

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultMiddlesex vs Surrey

Middlesex vs Surrey

T20 Blast

The Lord's

MID

MID

143

SUR

SUR

144

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

116

KEN

KEN

118

ResultSurrey vs Middlesex

Surrey vs Middlesex

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

134

MID

MID

130

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134