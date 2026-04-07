Indian Premier League
Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Barsapara Cricket Stadium, Jaipur
RR
150
MI
123
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
222
RCB
240
bowler
|Full name:
|Reece James William Topley
|Nationality:
|England
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|left arm fast medium
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|26
|22
|46
|71
|128
|Innings
|26
|22
|76
|71
|125
|Overs
|195.2
|78.1
|1322.0
|544.3
|447.1
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|15
|0
|273
|24
|2
|Runs
|1019
|649
|4382
|2975
|3631
|Wickets
|38
|22
|163
|115
|170
|Avg
|26.81
|29.5
|26.88
|25.86
|21.35
|SR
|30.84
|21.31
|48.66
|28.4
|15.78
|Eco
|5.21
|8.3
|3.31
|5.46
|8.12
|BB
|6
|3
|11
|6
|4
|4w
|1
|0
|5
|9
|5
|5w
|1
|0
|8
|1
|0
|10w
|0
|0
|2
|0
|0
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|26
|22
|46
|71
|128
|Innings
|12
|7
|54
|24
|29
|Not outs
|9
|5
|22
|16
|21
|Runs
|19
|13
|132
|66
|75
|Balls Faced
|61
|16
|642
|134
|88
|Avg
|6.33
|6.5
|4.12
|8.25
|9.37
|SR
|31.14
|81.25
|20.56
|49.25
|85.22
|Fours
|0
|1
|14
|4
|6
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|2
|2
|Highest
|6
|9
|16
|19
|14
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0
Indian Premier League
Barsapara Cricket Stadium, Jaipur
RR
150
MI
123
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
222
RCB
240
County Championship
SUR
(96 ov.) 412/6
LEI
County Championship
SUR
ESS
(96 ov.) 325/6
County Championship
SUR
(10 ov.) 19/0
SUS
358
County Championship
NOT
(90 ov.) 317/7
SUR
County Championship
YOR
(96 ov.) 362/4
SUR
County Championship
SUR
421
HAM
(5 ov.) 17/0
County Championship
GLA
(80 ov.) 244/6
SUR
County Championship
SUR
NOT
County Championship
ESS
SUR
County Championship
SUR
YOR
County Championship
SUS
SUR
County Championship
SUR
GLA
County Championship
SOM
SUR
T20 Blast
Kennington Oval
SUR
213
LAN
154
T20 Blast
The Lord's
MID
143
SUR
144
T20 Blast
The Rose Bowl
HAM
178
SUR
174
T20 Blast
Kennington Oval
SUR
116
KEN
118
T20 Blast
Kennington Oval
SUR
134
MID
130
T20 Blast
Kennington Oval
SUR
210
HAM
215
T20 Blast
County Ground
SUS
171
SUR
175
T20 Blast
County Ground
ESS
233
SUR
240
T20 Blast
County Ground
GLO
191
SUR
134
T20 Blast
SUR
SUS
T20 Blast
KEN
SUR
T20 Blast
SUR
ESS
One-Day Cup
LAN
SUR
One-Day Cup
SUR
LEI
One-Day Cup
SUR
NOR
One-Day Cup
WAR
SUR