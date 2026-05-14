Match details Punjab Kings vs Mumbai Indians T20 Indian Premier League 14.05.2026

T20Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Mohali
PBKS
PBKS

200

MI
MI

205

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Mumbai Indians won the toss and opt to bat
Time:Thursday, May 14, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Punjab Kings Squad

PlayersSingh Prabhsimran, Arya Priyansh, Iyer Shreyas, Connolly Cooper, Singh Shashank, Shedge Suryansh, Omarzai Azmatullah, Jansen Marco, Bartlett Xavier, Singh Arshdeep, Chahal Yuzvendra, Vyshak Vijaykumar, Brar Harpreet, Owen Mitchell J, Vinod Vishnu, Dubey Praveen
BenchAvinash P, Dwarshuis Ben, Ferguson Lockie, Khan Musheer, Nishad Vishal, Singh Harnoor, Stoinis Marcus, Thakur Yash, Wadhera Nehal

Mumbai Indians Squad

PlayersRickelton Ryan, Dhir Naman, Varma Tilak, Rutherford Sherfane, Jacks Will, Bawa Raj Angad, Bosch Corbin, Chahar Deepak, Thakur Shardul, Bumrah Jasprit, Sharma Raghu, Sharma Rohit, Rawat Mayank, Minz Robin, Bhagat Krish, Boult Trent
BenchAnkolekar Atharva, De Kock Quinton, Ghazanfar Allah Mohammad, Kumar Ashwani, Malewar Danish, Markande Mayank, Pandya Hardik, Salahuddin Izhar Mohammed, Santner Mitchell, Yadav Suryakumar

Venue Guide

StadiumPunjab Cricket Association Stadium
CityMohali
Capacity30000
EndsPavilion End
Hosts toCity End