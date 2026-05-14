Match details Punjab Kings vs Mumbai Indians T20 Indian Premier League 14.05.2026
Match Info
|Match:
|Indian Premier League 2026
|Date:
|Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
|Toss:
|Mumbai Indians won the toss and opt to bat
|Time:
|Thursday, May 14, 2026 02:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, India
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Punjab Kings Squad
Mumbai Indians Squad
Venue Guide
|Stadium
|Punjab Cricket Association Stadium
|City
|Mohali
|Capacity
|30000
|Ends
|Pavilion End
|Hosts to
|City End