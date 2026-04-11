Ailsa Kirsty Lister

Ailsa Kirsty Lister

wicket keeper

Full name:Ailsa Kirsty Lister
Nationality:Scotland

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix Women

Lancashire Thunder Women

Scotland Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches264
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches264
Innings233
Not outs21
Runs362172
Balls Faced26092
Avg17.2386
SR139.23186.95
Fours5021
Fifties30
Sixies54
Highest68117
Hundreds01

Ailsa Kirsty Lister Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ICC T20 World Cup, Women

ResultScotland vs Ireland

Scotland vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SCO

SCO

161

IRL

IRL

121

ResultWest Indies vs Scotland

West Indies vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

WIN

WIN

153

SCO

SCO

146

ResultEngland vs Scotland

England vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

ENG

ENG

200

SCO

SCO

162

ResultNew Zealand vs Scotland

New Zealand vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

NZL

NZL

132

SCO

SCO

131

ResultSri Lanka vs Scotland

Sri Lanka vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SRI

SRI

154

SCO

SCO

151

The Hundred, Women

Another Players

Verma, Shefali

Verma, Shefali

Mack, Katie

Mack, Katie

Fackrell, Ria

Fackrell, Ria

Faisal, Maryam

Faisal, Maryam

Jones, Amy

Jones, Amy

Pavely, Charis

Pavely, Charis

Wong, Issy

Wong, Issy

McColl, Megan

McColl, Megan

Flintoff, Tess

Flintoff, Tess

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah