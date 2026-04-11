Katherine Joan Grainne Fraser

Katherine Joan Grainne Fraser

bowler

Full name:Katherine Joan Grainne Fraser
Nationality:Scotland

Teams

2026 Teams

Durham Women

Scotland Women

Sunrisers Leeds Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches312
Innings312
Overs98.46.3
Balls--
Maidens20
Runs51340
Wickets394
Avg13.1510
SR15.179.75
Eco5.196.15
BB44
4w11
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches312
Innings122
Not outs40
Runs5031
Balls Faced672
Avg6.2515.5
SR74.621550
Fours50
Fifties00
Sixies00
Highest1430
Hundreds00

Katherine Joan Grainne Fraser Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ICC T20 World Cup, Women

ResultScotland vs Ireland

Scotland vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SCO

SCO

161

IRL

IRL

121

ResultWest Indies vs Scotland

West Indies vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

WIN

WIN

153

SCO

SCO

146

ResultEngland vs Scotland

England vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

ENG

ENG

200

SCO

SCO

162

ResultNew Zealand vs Scotland

New Zealand vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

NZL

NZL

132

SCO

SCO

131

ResultSri Lanka vs Scotland

Sri Lanka vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SRI

SRI

154

SCO

SCO

151

The Hundred, Women

Another Players

Campbell, Ami

Campbell, Ami

Faisal, Maryam

Faisal, Maryam

Armitage, Hollie

Armitage, Hollie

McColl, Megan

McColl, Megan

Russell, Liz

Russell, Liz

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Shaikh, Nayma

Shaikh, Nayma

Wareham, Georgia

Wareham, Georgia

Robertson-Jack, Niamh

Robertson-Jack, Niamh

Lister, Ailsa

Lister, Ailsa