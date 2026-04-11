Darcey Elizabeth Morris Carter

Darcey Elizabeth Morris Carter

all rounder

Full name:Darcey Elizabeth Morris Carter
Nationality:Scotland
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Lancashire Thunder Women

Manchester Super Giants Women

Scotland Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches102
Innings102
Overs25.06.0
Balls--
Maidens00
Runs12817
Wickets132
Avg9.848.5
SR11.5318
Eco5.122.83
BB32
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches102
Innings90
Not outs10
Runs1730
Balls Faced1720
Avg21.620
SR100.580
Fours170
Fifties10
Sixies10
Highest530
Hundreds00

Darcey Elizabeth Morris Carter Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ICC T20 World Cup, Women

ResultScotland vs Ireland

Scotland vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SCO

SCO

161

IRL

IRL

121

ResultWest Indies vs Scotland

West Indies vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

WIN

WIN

153

SCO

SCO

146

ResultEngland vs Scotland

England vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

ENG

ENG

200

SCO

SCO

162

ResultNew Zealand vs Scotland

New Zealand vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

NZL

NZL

132

SCO

SCO

131

ResultSri Lanka vs Scotland

Sri Lanka vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SRI

SRI

154

SCO

SCO

151

The Hundred, Women

Another Players

Gaur, Mahika

Gaur, Mahika

Faisal, Maryam

Faisal, Maryam

Threlkeld, Eleanor

Threlkeld, Eleanor

McColl, Megan

McColl, Megan

Morris, Fi

Morris, Fi

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Shaikh, Nayma

Shaikh, Nayma

Robertson-Jack, Niamh

Robertson-Jack, Niamh

Lister, Ailsa

Lister, Ailsa

Jones, Hannah

Jones, Hannah