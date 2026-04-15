Sarah Jennifer Bryce

Sarah Jennifer Bryce

wicket keeper

Full name:Sarah Jennifer Bryce
Nationality:Scotland

Teams

2026 Teams

Delhi Capitals Women

Scotland Women

The Blaze Women

Welsh Fire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches462
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches462
Innings461
Not outs101
Runs110154
Balls Faced99735
Avg30.580
SR110.43154.28
Fours1218
Fifties31
Sixies130
Highest6754
Hundreds00

Sarah Jennifer Bryce Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ICC T20 World Cup, Women

ResultScotland vs Ireland

Scotland vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SCO

SCO

161

IRL

IRL

121

ResultWest Indies vs Scotland

West Indies vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

WIN

WIN

153

SCO

SCO

146

ResultEngland vs Scotland

England vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

ENG

ENG

200

SCO

SCO

162

ResultNew Zealand vs Scotland

New Zealand vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

NZL

NZL

132

SCO

SCO

131

ResultSri Lanka vs Scotland

Sri Lanka vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SRI

SRI

154

SCO

SCO

151

The Hundred, Women

Another Players

Green, Maddy

Green, Maddy

Verma, Shefali

Verma, Shefali

Atapattu, Chamari

Atapattu, Chamari

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Knowling-Davies, Rhiannon

Knowling-Davies, Rhiannon

Yadav, Poonam

Yadav, Poonam

Faisal, Maryam

Faisal, Maryam

Windsor, Emily

Windsor, Emily

Capsey, Alice

Capsey, Alice