Abtaha Mahin Maqsood

Abtaha Mahin Maqsood

bowler

Full name:Abtaha Mahin Maqsood
Nationality:Scotland
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Essex Women

Scotland Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches431
Innings421
Overs133.54.0
Balls--
Maidens30
Runs70415
Wickets442
Avg167.5
SR18.2512
Eco5.263.75
BB32
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches431
Innings120
Not outs60
Runs260
Balls Faced490
Avg4.330
SR53.060
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest90
Hundreds00

Abtaha Mahin Maqsood Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

ICC T20 World Cup, Women

ResultScotland vs Ireland

Scotland vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SCO

SCO

161

IRL

IRL

121

ResultWest Indies vs Scotland

West Indies vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

WIN

WIN

153

SCO

SCO

146

ResultEngland vs Scotland

England vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

ENG

ENG

200

SCO

SCO

162

ResultNew Zealand vs Scotland

New Zealand vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

NZL

NZL

132

SCO

SCO

131

ResultSri Lanka vs Scotland

Sri Lanka vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SRI

SRI

154

SCO

SCO

151

Another Players

Faisal, Maryam

Faisal, Maryam

McColl, Megan

McColl, Megan

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Shaikh, Nayma

Shaikh, Nayma

Robertson-Jack, Niamh

Robertson-Jack, Niamh

Lister, Ailsa

Lister, Ailsa

Carter, Darcey

Carter, Darcey

Rainey, Hannah

Rainey, Hannah

Fraser, Katherine

Fraser, Katherine

Chatterji, Priyanaz

Chatterji, Priyanaz