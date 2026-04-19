Megan McColl

One-Day Cup, League 2, Women
Glamorgan vs Leicestershire Foxes
One-Day Cup, League 2, Women
GLA
263
LEI
210
Derbyshire Falcons vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
DER
132
GLA
238
Kent vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
314
GLA
354
Glamorgan vs Sussex Sharks
One-Day Cup, League 2, Women
GLA
SUS
Glamorgan vs Northamptonshire Steelbacks
One-Day Cup, League 2, Women
GLA
NOR
Worcestershire Rapids vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
WOR
GLA
Middlesex vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
MID
GLA