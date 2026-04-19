Megan McColl

Megan McColl

all rounder

Full name:Megan McColl
Nationality:Scotland
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Glamorgan Women

Scotland Women

Yorkshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches284
Innings204
Overs37.113.0
Balls--
Maidens20
Runs20063
Wickets137
Avg15.389
SR17.1511.14
Eco5.384.84
BB53
4w00
5w10
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches284
Innings174
Not outs61
Runs10042
Balls Faced12342
Avg9.0914
SR81.3100
Fours52
Fifties00
Sixies10
Highest3021
Hundreds00

Megan McColl Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

T20 Blast, Women

ICC T20 World Cup, Women

ResultScotland vs Ireland

Scotland vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SCO

SCO

161

IRL

IRL

121

ResultWest Indies vs Scotland

West Indies vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

WIN

WIN

153

SCO

SCO

146

ResultEngland vs Scotland

England vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

ENG

ENG

200

SCO

SCO

162

ResultNew Zealand vs Scotland

New Zealand vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

NZL

NZL

132

SCO

SCO

131

ResultSri Lanka vs Scotland

Sri Lanka vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SRI

SRI

154

SCO

SCO

151

Another Players

Faisal, Maryam

Faisal, Maryam

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Shaikh, Nayma

Shaikh, Nayma

Robertson-Jack, Niamh

Robertson-Jack, Niamh

Lister, Ailsa

Lister, Ailsa

Carter, Darcey

Carter, Darcey

Rainey, Hannah

Rainey, Hannah

Maqsood, Abtaha

Maqsood, Abtaha

Fraser, Katherine

Fraser, Katherine

Chatterji, Priyanaz

Chatterji, Priyanaz