Sekou Dit Goutoubou Diaby

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
Kenya vs Mali
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
KEN
247
MAL
75
Botswana vs Mali
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
BOT
25
MAL
24
Ivory Coast vs Mali
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
IVO
78
MAL
79
Mali vs Rwanda
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
MAL
49
RWA
53
Cameroon vs Mali
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
CAM
159
MAL
69
Mali vs Sierra Leone
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
MAL
SIE
99