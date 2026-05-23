Sekou Dit Goutoubou Diaby

Sekou Dit Goutoubou Diaby

wicket keeper

Full name:Sekou Dit Goutoubou Diaby
Nationality:Mali

Teams

2026 Teams

Mali

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches66
Innings55
Overs13.013.0
Balls--
Maidens00
Runs9696
Wickets11
Avg9696
SR7878
Eco7.387.38
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches66
Innings44
Not outs11
Runs5050
Balls Faced4444
Avg16.6616.66
SR113.63113.63
Fours22
Fifties00
Sixies33
Highest4141
Hundreds00

Sekou Dit Goutoubou Diaby Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Berthe, Lassina

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Makadji, Zakaria

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Kamate, Sanze

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Macalou, Theodore

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Sanogo, Lamissa

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Malle, Mahamadou

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Keita, Cheick Amala

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Coulibaly, Mohamed

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Diakite, Moustapha Simbo

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Konate, Yacouba

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