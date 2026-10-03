T20 Asian Games
Pakistan vs India
T20 Asian Games
Korogi Sports Park
PAK
IND
(0 ov.) 208/6
batsman
|Full name:
|Sufyan Muqeem
|Nationality:
|Pakistan
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|left arm spin
|League
|List a
|T20
|Matches
|3
|1
|Innings
|3
|1
|Overs
|28.5
|2.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|2
|0
|Runs
|146
|20
|Wickets
|8
|0
|Avg
|18.25
|28.25
|SR
|21.62
|19.5
|Eco
|5.06
|10
|BB
|3
|3
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|List a
|T20
|Matches
|3
|1
|Innings
|3
|0
|Not outs
|2
|0
|Runs
|17
|10
|Balls Faced
|20
|12
|Avg
|17
|0
|SR
|85
|0
|Fours
|2
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|7
|6
|Hundreds
|0
|0
T20 Asian Games
Korogi Sports Park
PAK
IND
(0 ov.) 208/6