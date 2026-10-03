Sufyan Muqeem

Sufyan Muqeem

batsman

Full name:Sufyan Muqeem
Nationality:Pakistan
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm spin

Teams

2026 Teams

Pakistan

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches31
Innings31
Overs28.52.0
Balls--
Maidens20
Runs14620
Wickets80
Avg18.2528.25
SR21.6219.5
Eco5.0610
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches31
Innings30
Not outs20
Runs1710
Balls Faced2012
Avg170
SR850
Fours20
Fifties00
Sixies00
Highest76
Hundreds00

Sufyan Muqeem Schedule & Results

T20 Asian Games

LivePakistan vs India

Pakistan vs India

T20 Asian Games

Korogi Sports Park

PAK

PAK

IND

IND

(0 ov.) 208/6

Another Players

Rauf, Haris

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Bhatti, Kashif

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Malik, Shoaib

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Khan, Imran

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Khan, Azam

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Amin, Adil

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Huraira, Mohammad

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Haseebullah

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Jamal, Aamer

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Baig, Mirza Tahir

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