Match details Pakistan vs India T20i T20 Asian Games 03.10.2026
Match Info
|Match:
|T20 Asian Games 2026
|Date:
|Thursday, September 24, 2026 - Saturday, October 03, 2026
|Toss:
|India won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, October 03, 2026 04:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Pakistan Squad
|Players
|Farhan Sahibzada, Sadaqat Maaz, Khan Usman, Ayub Saim, Nawaz Hasan, Samad Abdul, Minhas Arafat, Daniyal Ahmad, Masood Saad, Ahmed Abrar, Moqeem Safyan, Moqim Sufyan
|Bench
|Ali Haider, Javed Akif, Mirza Mohammad Salman, Raza Ali, Wasim Jr Mohammad
India Squad
|Players
|Suryavanshi Vaibhav, Sharma Abhishek, Samson Sanju, Iyer Shreyas, Kishan Ishan, Varma Tilak, Dube Shivam, Patel Axar, Sundar Washington, Bishnoi Ravi, Bumrah Jasprit
|Bench
|Nigam Vipraj, Singh Arshdeep, Thakur Yash
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet