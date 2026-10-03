Match details Pakistan vs India T20i T20 Asian Games 03.10.2026

T20i

Korogi Sports Park

PAK
PAK

192

IND
IND

211

Match Info

Match:T20 Asian Games 2026
Date:Thursday, September 24, 2026 - Saturday, October 03, 2026
Toss:India won the toss and opt to bat
Time:Saturday, October 03, 2026 04:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Pakistan Squad

PlayersFarhan Sahibzada, Sadaqat Maaz, Khan Usman, Ayub Saim, Nawaz Hasan, Samad Abdul, Minhas Arafat, Daniyal Ahmad, Masood Saad, Ahmed Abrar, Moqeem Safyan, Moqim Sufyan
BenchAli Haider, Javed Akif, Mirza Mohammad Salman, Raza Ali, Wasim Jr Mohammad

India Squad

PlayersSuryavanshi Vaibhav, Sharma Abhishek, Samson Sanju, Iyer Shreyas, Kishan Ishan, Varma Tilak, Dube Shivam, Patel Axar, Sundar Washington, Bishnoi Ravi, Bumrah Jasprit
BenchNigam Vipraj, Singh Arshdeep, Thakur Yash

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet