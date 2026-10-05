Match details Pakistan vs Sri Lanka Odi ODI Pakistan Tri-Series 27.10.2026
Match Info
|Match:
|ODI Pakistan Tri-Series 2026
|Date:
|Sunday, October 18, 2026 - Saturday, October 31, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Tuesday, October 27, 2026 04:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Pakistan Squad
|Players
|Afridi Shaheen, Ahmed Abrar, Ali Hasan, Ashraf Faheem, Ayub Saim, Azam Babar, Ghulam Kamran, Haris Mohammad, Hasnain Mohammad, Khan Usman, Nawaz Mohammad, Rauf Haris, Rizwan Mohammad, Salman Agha, Shafique Abdullah, Shah Khushdil, Shah Naseem, Shakeel Saud, Tahir Tayyab, Talat Hussain, Zaman Fakhar
|Bench
|no information yet
Sri Lanka Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet