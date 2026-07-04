Atlanta Lightning Cricket Team Players

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Atlanta Lightning

Talat, Hussain

Pakistan

Springer, Shamar

Barbados

Kirton, Nicholas

Canada

Pierre, Khary

Trinidad and Tobago

Hinds, Terrance

Trinidad and Tobago

Patel, Monank

India

Sween, Dexter

Philip, Kyle

Trinidad and Tobago

Chand, Unmukt

India

Aponso, Amila

Sri Lanka

Simhadri, Phani

USA

Patel, Aryan

Kumar Rao, Pankaj

India

Sharma, Aditya

India

Deyal, Mark

Trinidad and Tobago

Burton, Cassius

Richards, Heath

USA

Parchment, Mark

Hamilton, Hanchard

Patel, Sagar P

Neive, McNally

Jamaica

Patel, Heer

Chenchu, Aran

Kaveripakam, Danush

Posa, Akhil

Sudini, Nitish

King, Romario

Siddiqui, Junaid

Canada

Bootan, Jesse

Quadri, Abdullah

Sudini, Nitish Reddy

United states