Bahrain Cricket Team Players

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Bahrain

Ahmed, Sohail

Pakistan

Dawood, Ali

Pakistan

Mehr, Junaid Aziz Mohamed Aziz Khan Amir K Khan

Bahrain

Malik, Abdul Majid

Bahrain

Kurup, Prashanth

Bahrain

Butt, Haider Ali

Ali, Sarfaraz

Badar, Shahbaz

Bahrain

Veerapathiran, Sathaiya

Bahrain

Anwar, Imran Javed

Bahrain

Safdar, Muhammad

Kumar, Sachin

Khan, Imran

Bahrain

Butt, Muhammad Rizwan

Bahrain

Nasir, Ahmer Bin

Bahrain

Ullah, Abid

Bahrain

Abbas, Zeeshan

Nazir, Yasir

Bahrain

Mathias, David

Bahrain

Ahmed, Fiaz

Pakistan

Niazi, Junaid

Bahrain

Younis, Muhammad

Ahmed, Waseeq

Abbasi, Abdul Majid

Bahrain

Sarthak, Sai

Bahrain

Toor, Umar

Zaki, Mohsin

Ali, Imran

Bahrain

Wali, Yousif

Bahrain

Butt, Haider Ali

Bahrain

Yousuf, Sameer

Bahrain

Ali, Asif

Bahrain

Asif, Mohammad

Bahrain

Salman, Muhammad

Bahrain

Khan, Imran

Afghanistan

Imtiaz, Umer

Kumar, Prashant

Bahrain

Ramesh, Rishabh

Bahrain

Ahmed, Fiaz

Bahrain

Muhammed Basil

Bahrain

Shaikh, Asif

Bahrain

Martuza, Ubaid

Bahrain

Gill, Asif

Bahrain

Chaudhry, Imran Anwar