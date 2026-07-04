Europe XI Cricket Team Players

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Europe XI

Saleem, Hamza

Spain

Ehsan, Muhammad

Pakistan

Calle, Daniel Doyle

Spain

Laegsgaard, Nicolaj

Denmark

Ahmadi, Khalid

Belgium

Kalugamage, Crishan

Sri Lanka

Nabi, Ahmad Zai Mouhammad

Afghanistan

Muhammad, Atif

Spain

O Dowd, Max

Netherlands

Ahmad, Shariz

Netherlands

Gomes, Sharn

South Africa

Zulfiqar, Saqib

Netherlands

Zulfiqar, Sikander

Netherlands

Floyd, Clayton

Netherlands

Sharif, Amir

Pakistan

Shigiwal, Razmal

Austria

Croes, Noah

Netherlands

du Plooy, Ximus

Hungary

Nasseri, Fayaz Khan

Germany

Afridi, Shahid

Pakistan

Khan, Jamshed

Germany

Afridi, Sajid Khan

Greece

Mujadady, Nooruddin

Germany

Martins, Jeremy

Portugal