Follow us
Saleem, Hamza
Spain
Ehsan, Muhammad
Pakistan
Calle, Daniel Doyle
Laegsgaard, Nicolaj
Denmark
Ahmadi, Khalid
Belgium
Kalugamage, Crishan
Sri Lanka
Nabi, Ahmad Zai Mouhammad
Afghanistan
Muhammad, Atif
O Dowd, Max
Netherlands
Ahmad, Shariz
Gomes, Sharn
South Africa
Zulfiqar, Saqib
Zulfiqar, Sikander
Floyd, Clayton
Sharif, Amir
Shigiwal, Razmal
Austria
Croes, Noah
du Plooy, Ximus
Hungary
Nasseri, Fayaz Khan
Germany
Afridi, Shahid
Khan, Jamshed
Afridi, Sajid Khan
Greece
Mujadady, Nooruddin
Martins, Jeremy
Portugal