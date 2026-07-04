Guyana Amazon Warriors Cricket Team Players

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Guyana Amazon Warriors

Harris, Laura

Australia

Devine, Sophie

New Zealand

Burns, Erin

Australia

van Niekerk, Dane

South Africa

Patil, Shreyanka Rajesh

India

Ismail, Shabnim

South Africa

Tryon, Chloe

South Africa

Winfield, Lauren

England

Khaka, Ayabonga

South Africa

Penna, Madeline

Australia

Bates, Suzie

New Zealand

Taylor, Stafanie

Jamaica

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Hunter, Amy

Ireland

Grimmond, Sheneta

Guyana

Schultz, Kaysia

Guyana

Grimmond, Realeanna

Guyana

Munisar, Ashmini

Guyana

Millington, Plaffianna

Guyana

Latchman, Nyia

Guyana

Cooper, Britney

Trinidad and Tobago

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Selman, Shakera

Barbados

McLean, Natasha

Wilmot, Kate

Jamaica

Penfold, Molly

New Zealand

Vaghela, Isani

USA

Wilmott, Kate

Jamaica

Vincent, Rachel