Follow us
Harris, Laura
Australia
Devine, Sophie
New Zealand
Burns, Erin
van Niekerk, Dane
South Africa
Patil, Shreyanka Rajesh
India
Ismail, Shabnim
Tryon, Chloe
Winfield, Lauren
England
Khaka, Ayabonga
Penna, Madeline
Bates, Suzie
Taylor, Stafanie
Jamaica
Campbelle, Shemaine Altia
Guyana
Hunter, Amy
Ireland
Grimmond, Sheneta
Schultz, Kaysia
Grimmond, Realeanna
Munisar, Ashmini
Millington, Plaffianna
Latchman, Nyia
Cooper, Britney
Trinidad and Tobago
Ramharack, Karishma
Selman, Shakera
Barbados
McLean, Natasha
Wilmot, Kate
Penfold, Molly
Vaghela, Isani
USA
Wilmott, Kate
Vincent, Rachel