Hong Kong, China Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Hong Kong, China

Khan, Nizakat

Hong Kong, China

Khan, Ehsan

Hong Kong, China

Shah, Kinchit

Hong Kong, China

Rath, Anshy

Hong Kong, China

Hayat, Babar

Hong Kong, China

Ghazanfar, Mohammad

Hong Kong, China

Wasif, Shahid

Hong Kong, China

Arshed, Haroon

Hong Kong, China

Khan, Aizaz

Hong Kong, China

Kapur, Raag

Hong Kong, China

Murtaza, Yasim

Hong Kong, China

Ali, Zeeshan

Hong Kong, China

Rana, Nasrulla

Hong Kong, China

Gorawara, Adit

Trivedi, Ahan

Hong Kong, China

Zahir, Aliyaan

Khan, Abdul Samad

Hong Kong, China

Vora, Darsh

Hong Kong, China

Mathur, Shiv

Hong Kong, China

Siu, Mei Wai

Hong Kong, China

Shukla, Ayush

Hong Kong, China

Ali, Niaz

Hong Kong, China

Mehmood, Adil

Hong Kong, China

Khan, Hamed

Hong Kong, China

Mohammad, Hassan Khan

Hong Kong, China

Khan, Muhammad

Khan, Akbar

Khan, Anas

Hong Kong, China

Rana, Shoaib Muhammad

Waheed, Mohammad

Hong Kong, China

Wai, Hon Hei Siegfried

Coetzee, Martin

South Africa

Mohammad, Arshad

Hong Kong, China

Iqbal, Ateeq

Hong Kong, China

Hussain, Rajab

Hong Kong, China

Atkinson, Jamie

Hong kong, china

Mohammad, Wajid Shah

Khan, Mohammad

Hong kong, china

Jones, Luke Adam

Hassan, Ali

Pakistan

Barkat, Waqas

Hong kong, china

Pascoe, Daniel

Australia

Challu, Kalhan

Hong Kong, China

Kapur, Raunaq