United Arab Emirates Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

United Arab Emirates

Meiyappan, Karthik Palaniapan

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Lakra, Aryan

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Merchant, Maroof

United Arab Emirates

Rahman, Omid

United Arab Emirates

Saxena, Aryan

United Arab Emirates

Desai, Harsh

United Arab Emirates

Badami, Ammar

United Arab Emirates

Seth, Harshit

United Arab Emirates

Parashar, Dhruv

United Arab Emirates

Suri, Tanish

United Arab Emirates

D'souza, Ethan

United Arab Emirates

Gajraj, Deepak

United Arab Emirates

Shetty, Harit

United Arab Emirates

Gajeswaran, Monish

United Arab Emirates

Sharafu, Alishan

United Arab Emirates

Tandon, Ansh

United Arab Emirates

Sharma, Sanchit

United Arab Emirates

Rahman, Faisur

Farazuddin, Mohammed

United Arab Emirates

John, Figy

United Arab Emirates

Naseer, Ali

United Arab Emirates

Giyanani, Jash

United Arab Emirates

Keswani, Nilansh

Smith, Kai

United Arab Emirates

Shah, Syed Haider

Zuhaib, Muhammad

United arab emirates

Panoly, Ronak Sudesh

Ahamed, Ayman

United arab emirates

Sharma, Yug

Dhiman, Karan

United arab emirates

Khan, Rayan

United arab emirates

Rai, Akshat

United arab emirates

Suri, Uddish

Rai, Yayin Kiran

Dsouza, Shalom

Madhu, Prithvi

United arab emirates

Nair, Madhav Manoj

Shums, Aliasgar

Mangal, Ata ur Rahman

United arab emirates

Misbah, Ayaan

United arab emirates

Ahmed, Muhammad

United states

Ismail, Muhammad

United arab emirates

Ayobi, Noorullah

United arab emirates

Asim, Bazil

Amin, Saleh

Khan, Naseem

Khudadad, Ahmed