West Indies Legends Cricket Team Players

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West Indies Legends

Pollard, Kieron

Trinidad and Tobago

Cottrell, Sheldon

Trinidad and Tobago

Carter, Jonathan

Barbados

Best, Tino

Barbados

Gayle, Chris

Jamaica

Powell, Ricardo

Jamaica

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Mohammed, Jason

Trinidad and Tobago

Gabriel, Shannon

Trinidad and Tobago

Emrit, Rayad

Trinidad and Tobago

Walton, Chadwick

Jamaica

Williams, Kesrick

Saint Vincent and the Grenadines

Stewart, Navin

Chanderpaul, Shivnarine

Guyana

Sammy, Daren

Saint Lucia

Santokie, Krishmar

Grenada

Bravo, Dwayne

Trinidad and Tobago

Hyatt, Danza

Deonarine, Narsingh

Guyana

Nurse, Ashley

Barbados

Smith, Dwayne

Barbados

Edwards, Kirk

Barbados

Benn, Sulieman

Barbados

Bishoo, Devendra

Guyana

Taylor, Jerome

Jamaica

Edwards, Fidel

Barbados

Rampaul, Ravi

Trinidad and Tobago