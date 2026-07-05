Dwayne John Bravo

Caribbean Premier League
St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders
Caribbean Premier League
Arnos Vale Ground, Kingstown
SKN
TKR
Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders
Caribbean Premier League
Sabina Park, Kingston
JAM
TKR
Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
TKR
Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
TKR
STL
Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
TKR
BAR
Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
TKR
GAW
Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
TKR
JAM
Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
TKR
ANT
Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BAR
TKR
Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
TKR