Dwayne John Bravo

Dwayne John Bravo

all rounder

Full name:Dwayne John Bravo
Nationality:Trinidad and Tobago
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Southern Super Stars

Trinbago Knight Riders

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches4016491100227558
Innings6115077140204525
Overs1077.41085.1250.51836.31434.51797.2
Balls------
Maidens213380362554
Runs3426587420365918749414790
Wickets8619978177271611
Avg39.8329.5126.133.4327.6524.2
SR75.1832.7119.2962.2531.7617.64
Eco3.175.418.113.225.228.22
BB664865
4w6639811
5w210722
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches4016491100227558
Innings7114174180198429
Not outs12417730123
Runs220029681255530240466878
Balls Faced452736061091005462
Avg31.4225.3622.0130.6424.0822.47
SR48.5982.3115.0300125.92
Fours2692407300439
Fifties13104301320
Sixies21585500334
Highest1131126619711270
Hundreds320820

Dwayne John Bravo Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

SKN

SKN

TKR

TKR

UpcomingJamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

BAR

BAR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

GAW

GAW

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

ANT

ANT

UpcomingBarbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

TKR

TKR

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

TKR

TKR

Dwayne Bravo News

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All news and facts about cricketer Dwayne Bravo are collected in one place specially for you, you can learn all about his training, matches played and what tournaments he plans to participate in.

Dwayne Bravos CSK ROAR Event Vlog Goes Viral on Social Media

Dwayne Bravos CSK ROAR Event Vlog Goes Viral on Social Media

The CSK ROAR event was a huge success, as it was even attended by the former CSK stars. Dwayne Bravo was also a part of the same, and having Bravo also means having some unforgettable moments. Chennai Super Kings posted a vlog recorded by Bravo on their official Instagram handles.

Dwayne Bravo05:05 PM, 22 April, 2025

Inconsistent run of batters continue to haunt KKR, opine Rahane and Bravo

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